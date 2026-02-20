Sicilia Ast | concorso pubblico per 73 autisti da assumere a tempo indeterminato
L’Azienda Siciliana Trasporti ha aperto un concorso pubblico per assumere 73 autisti di autobus a tempo indeterminato. La causa di questa decisione è la necessità di migliorare il servizio di trasporto pubblico in Sicilia, soprattutto nelle zone rurali e nelle città più piccole. I candidati devono possedere una licenza di guida valida e aver maturato almeno due anni di esperienza. La selezione si svolgerà attraverso prove pratiche e colloqui, con scadenza prevista per la fine del mese prossimo.
L’ Azienda Siciliana Trasporti ha pubblicato un bando di selezione pubblico per l’assunzione di 73 autisti di autobus con contratto a tempo indeterminato e full time, destinato a rafforzare l’organico dell’azienda e migliorare i servizi di mobilità su tutto il territorio regionale. Si tratta di una delle più rilevanti opportunità occupazionali del momento nel settore del trasporto pubblico locale in Sicilia, rivolta sia a chi cerca stabilità lavorativa sia a chi desidera entrare in un settore operativo con prospettive future. Quali sono i requisiti per partecipare. La selezione è aperta a candidati in possesso di requisiti chiari e specifici, tra cui: cittadinanza italiana o europea (o extra-Ue nei casi previsti dalla legge);.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Concorso AST Sicilia Trasporti Autisti 2026: 73 posti a tempo indeterminato. C’è Modica
Leggi anche: Concorso Asl Napoli 3 Sud per assumere 15 amministrativi a tempo indeterminato: basta il diplomaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Interinali Ast, il presidente Genovese: Nessun disinteresse verso i lavoratori, il concorso è l’unica strada giuridicamente solida; Nuove assunzioni in Sicilia: dall'Ast a Comuni e Conservatori, tutti i concorsi; Ast e il concorso per 73 autisti che non piace ai lavoratori interinali. Genovese: È l'unico strumento legittimo per stabilizzare; Concorso AST Sicilia 2026: 73 posti per autisti a tempo indeterminato.
L'Azienda sanitaria di Enna bandisce un concorso per 36 posti di dirigente medicoL'Azienda sanitaria di Enna ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 36 posti di dirigente medico in varie discipline. (ANSA) ... ansa.it
Nuove assunzioni in Sicilia: dall'Ast a Comuni e Conservatori, tutti i concorsiPer chi è alla ricerca di un'occupazione nell'Isola ci sono nuove opportunità di lavoro. Tutti i dettagli sui profili richiesti, i posti disponibili e come candidarsi ... balarm.it
L’Esercito incontra i giovani siciliani: aperto il concorso per 3.000 VFI #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook
Bando di concorso USR Sicilia – Aica “Progetti Digitali” A.S. 2025/2026 x.com