Sicilia Ast | concorso pubblico per 73 autisti da assumere a tempo indeterminato

L’Azienda Siciliana Trasporti ha aperto un concorso pubblico per assumere 73 autisti di autobus a tempo indeterminato. La causa di questa decisione è la necessità di migliorare il servizio di trasporto pubblico in Sicilia, soprattutto nelle zone rurali e nelle città più piccole. I candidati devono possedere una licenza di guida valida e aver maturato almeno due anni di esperienza. La selezione si svolgerà attraverso prove pratiche e colloqui, con scadenza prevista per la fine del mese prossimo.

L’ Azienda Siciliana Trasporti ha pubblicato un bando di selezione pubblico per l’assunzione di 73 autisti di autobus con contratto a tempo indeterminato e full time, destinato a rafforzare l’organico dell’azienda e migliorare i servizi di mobilità su tutto il territorio regionale. Si tratta di una delle più rilevanti opportunità occupazionali del momento nel settore del trasporto pubblico locale in Sicilia, rivolta sia a chi cerca stabilità lavorativa sia a chi desidera entrare in un settore operativo con prospettive future. Quali sono i requisiti per partecipare. La selezione è aperta a candidati in possesso di requisiti chiari e specifici, tra cui: cittadinanza italiana o europea (o extra-Ue nei casi previsti dalla legge);.🔗 Leggi su Quifinanza.it

