Comuni montani esclusi | la ribellione non si ferma e anzi si aggiunge pure Ascoli

I 29 comuni montani esclusi dalla nuova classificazione governativa hanno iniziato a muoversi, mentre si aggiunge anche il comune di Ascoli. La disputa riguarda l’assegnazione dello status di montano, con i comuni coinvolti che continuano a manifestare la loro opposizione. La questione si sta sviluppando in un quadro di tensione tra amministrazioni locali e governo centrale. La vicenda prosegue con le prime azioni da parte dei comuni esclusi.

ANCONA Il braccio di ferro è iniziato. I 29 comuni ribelli esclusi dalla nuova classificazione con cui il Governo attribuisce lo status di montano hanno mosso le prime pedine sulla scacchiera. Lo step iniziale è stato quello della sospensione temporanea dall’Anci Marche - rea, a loro avviso, di non aver lottato per tutelare il territorio - ratificata da tutti e 29 i consigli comunali. I passaggi Poi è arrivato il ricorso al Tar del Lazio (coordinato dallo Studio Lucchetti di Ancona), portato avanti anche dagli esclusi delle altre regioni italiane, dall’Uncem e da Ali. Ultima, ma non in ordine di importanza, l’organizzazione di una manifestazione a Roma calendarizzata per il 13 maggio, stesso giorno della prima udienza al Tar.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Comuni montani esclusi: la ribellione non si ferma e anzi si aggiunge pure Ascoli Notizie correlate Comuni montani esclusi dal decreto. La Cisl: effetti pesanti sulle scuole"L’esclusione di 29 Comuni marchigiani dal cosiddetto decreto montagna rischia di avere effetti pesanti sul sistema scolastico delle aree interne". Comuni montani esclusi: "Venite al Consiglio aperto"La Legge 131/2025, ovvero il cosiddetto decreto montagna del Governo a firma Calderoli, cancella lo status montano di 346 Comuni italiani e colpisce... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Iseo e Roè Volciano ancora esclusi dai Comuni Montani; COMUNI MONTANI, MONTA LA PROTESTA DEGLI ESCLUSI DAL NUOVO ELENCO STILATO DAL GOVERNO; Comuni montani esclusi, Ascoli si costituisce in giudizio al Tar del Lazio; Nuovo elenco dei Comuni montani, l’Arengo si costituisce in giudizio a sostegno dei territori ora esclusi. Comuni montani esclusi, Ascoli si costituisce in giudizio al Tar del LazioLa Giunta comunale di Ascoli Piceno ha approvato una delibera di costituzione in giudizio dinanzi al Tar del Lazio in merito alla vicenda relativa al nuovo elenco dei Comuni montani recentemente defin ... ansa.it Comuni montani, Ascoli ricorre al Tar del Lazio: Scelta per equità e solidarietàASCOLI PICENO – Il Comune decide di costituirsi in giudizio davanti al Tar del Lazio sulla questione del nuovo elenco dei Comuni montani, recentemente aggiornato e al centro del dibattito tra gli enti ... veratv.it : “ , `” https://veratv.it/articoli/id-81713/comuni-montani-ascoli-ricorre-al-tar-del-lazio--scelta-per-equita-e-solidarieta - facebook.com facebook COMUNI MONTANI, CONSIGLIERE REGIONALE LACORAZZA: SI SCELGANO CRITERI UTILI A BASILICATA x.com