Due squadre di Forlì-Cesena ai Campionati internazionali di Catch’n Serve Ball in Finlandia
Due squadre provenienti da Forlì-Cesena parteciperanno ai Campionati internazionali di Catch’n Serve Ball in Finlandia, che si terranno dal 12 al 15 marzo presso il Pajulahti Sports Institute. Il Comitato Aics di Forlì-Cesena ha annunciato la loro presenza alla competizione, che vedrà atleti da diversi paesi competere nel torneo.
Il Comitato Aics di Forlì-Cesena sarà protagonista ai Catch’n Serve Ball Single Championships 2026, in programma dal 12 al 15 marzo presso il Pajulahti Sports Institute, in Finlandia. La manifestazione internazionale, organizzata dalla Csit – Confédération Sportive Internationale Travailliste et. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Articoli correlati
Catch’n Serve Ball. Aics, al via il terzo campionatoGrande festa alla palestra Nave di Forlì per il taglio del nastro del 3º Campionato Provinciale Aics di Catch’n Serve Ball, la disciplina al...
Leggi anche: Terremoto Faenza e Forli, due scosse di 4.3 e 4.1 avvertito a Bologna, Rimini, Cesena, Ravenna. Gente in strada, stop ai treni
Approfondimenti e contenuti su Due squadre di Forlì Cesena ai...
Temi più discussi: Il Ravenna si arrende ad Ascoli. Pari Carpi e Forlì; La Cesena 2005 si arrende all’Aics Forlì; Futsal, profumo di playoff e voglia di riscatto: il Forlì chiama a raccolta i tifosi per la sfida contro Gatteo; Derby salvezza al Villa Romiti: Forlì sfida Cesena in una gara da dentro o fuori.
Due squadre di Forlì-Cesena ai Campionati internazionali di Catch’n Serve Ball in FinlandiaIl Comitato Aics di Forlì-Cesena sarà protagonista ai Catch’n Serve Ball Single Championships 2026, in programma dal 12 al 15 marzo presso il Pajulahti Sports Institute, in Finlandia. La ... forlitoday.it
Due squadre romagnole protagoniste ai Campionati Internazionali di Catch’n Serve BallForlì-Cesena sarà rappresentata da quattro team italiani alla competizione in Finlandia, con atlete pronte a portare passione, fair play e valori sportivi internazionali ... forli24ore.it
Meteo Forlì-Cesena added a new photo. - Meteo Forlì-Cesena - facebook.com facebook