Easyjet panico a bordo | volo Napoli-Berlino torna indietro per passeggero inquietante

Un passeggero ha avuto un malore improvviso a bordo di un volo Easyjet da Napoli a Berlino, causando il panico tra i passeggeri. L’aereo ha deciso di tornare indietro e atterrare di nuovo a Napoli, per permettere l’intervento dei medici. La scena ha creato confusione tra chi era a bordo, alcuni si sono allarmati e hanno chiesto spiegazioni. La compagnia ha confermato che il volo è stato deviato per motivi di sicurezza e il passeggero è stato subito assistito.

Momenti di paura e tensione oggi su un volo Easyjet in partenza da Napoli-Capodichino e diretto a Berlino. Durante il viaggio, un passeggero ha iniziato a pronunciare frasi considerate inquietanti, parlando della “fine del mondo”, scatenando il timore tra gli altri viaggiatori che si potesse trattare di un terrorista. La situazione ha costretto l’equipaggio a prendere misure precauzionali straordinarie per garantire la sicurezza di tutti a bordo. La vicenda a bordo. L’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, ha disturbato diversi passeggeri con il suo comportamento, generando apprensione e panico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

