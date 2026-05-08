Alle prime luci dell’alba, si parte con lo zaino già pronto e un caffè ancora caldo, pronti a sfruttare ogni minuto della giornata. La routine di chi si impegna in un viaggio intenso, partendo prima dell’alba e tornando solo a notte fonda, rappresenta un esempio di come si possa vivere in modo rapido e concentrato un’intera giornata. Questo tipo di escursione richiede preparazione e determinazione, con l’obiettivo di massimizzare il tempo a disposizione.

Sveglia alle tre di mattina, caffè bollente ingoiato in fretta, zaino da cabina già pronto la sera prima. Il taxi che solca strade ancora deserte verso l’aeroporto. Un volo low cost alle cinque e trenta che decolla verso Lisbona, Barcellona o Praga. Sedici ore dopo, le stesse strade buie, lo stesso letto. Come se non ci si fosse mai mossi — eppure con un’intera città straniera impressa negli occhi, nello stomaco e nello smartphone. Benvenuti nell’era dell’ extreme daytrip: il viaggio in giornata portato alle sue conseguenze più radicali, dove il confine tra avventura e compulsione si assottiglia fino a scomparire. Il fenomeno che ha conquistato l’Europa con i voli low cost.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Partire all’alba, tornare a notte: l’extreme daytrip e l’ossessione di vivere tutto in un giorno

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