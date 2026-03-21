Sul circuito di Franciacorta, Antonelli si trova tra autografi e sorrisi, mentre esprime il desiderio di tornare a correre. Nel frattempo, un giorno al kartodromo con Kimi viene ricordato come un momento speciale, con il pilota che commenta:

Sono circa le 11 quando Andrea Kimi Antonelli arriva sul circuito di Franciacorta, accompagnato da papà Marco. In quel momento l’attenzione si sposta dalla pista, dove si sta disputando l’ultimo round della Wsk Super Master Series, tutta su di lui. Nel paddock di Castrezzato, un piccolo comune in provincia di Brescia, ci sono oltre 400 giovani di 60 nazioni diverse, che lo vedono come un punto di riferimento: la stella della Mercedes non dice mai di no alle richieste di autografi, selfie e consigli. La sua passione è la stessa di quei ragazzi, non a caso ha deciso di trascorrere in pista uno dei pochi momenti liberi dopo il trionfo in Formula 1 nel GP di Cina, a soli 19 anni: "È sempre bello tornare dove tutto è iniziato, porto tanti ricordi con me", racconta Antonelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un giorno al kartodromo con Kimi: "Bello tornare dove tutto è iniziato"

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