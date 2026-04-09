Daytrip i viaggi di un giorno sono il trend del momento | voli low-cost e visite no-stop per 24 ore

Negli ultimi tempi si diffonde sempre di più il fenomeno dei daytrip, viaggi di un solo giorno che prevedono partenza con voli economici e visite rapide in diverse località. Questa tendenza permette di sfruttare al massimo le 24 ore a disposizione, visitando più luoghi nel minor tempo possibile. Le compagnie aeree low-cost offrono spesso tariffe vantaggiose, facilitando l'organizzazione di queste escursioni intense e rapide.

Avete mai sentito parlare di extreme daytrip? Si tratta del nuovo travel trend che consiste nell'organizzare viaggi di un solo giorno, dove si parte con voli low-cost e si visita di tutto in sole 24 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: L’ultimo trend nel turismo è l'extreme daytrip, cioè viaggi all'estero, con voli low cost, che durano un giorno solo e in cui si visita tutto il visitabile in 24 ore senza fermarsi mai.

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