Tittarelli incontra Strada Comune | Più spazio alla partecipazione dei cittadini nella vita pubblica

Un rappresentante di Strada Comune ha incontrato Tittarelli per discutere di come migliorare la partecipazione dei cittadini nella vita pubblica. Durante l'incontro, è stato sottolineato il bisogno di dare maggiore importanza alle voci della comunità nei processi decisionali e di promuovere modalità di coinvolgimento più frequenti e pratiche. La discussione si è concentrata sulla possibilità di rendere più accessibili e concrete le occasioni di partecipazione pubblica.

"È necessario restituire centralità ai cittadini nei processi decisionali e nella vita pubblica, promuovendo forme di coinvolgimento costante e concreto della comunità". Gianluca Tittarelli, candidato sindaco del centrosinistra, ha incontrato Strada Comune, una delle liste a sostegno della sua candidatura. Alla Casa del popolo si è parlato con il pubblico di membri e simpatizzanti della lista di prospettive e idee per la Macerata del futuro. Tra i temi affrontati, "la necessaria creazione di spazi pubblici accessibili nei quartieri e nelle frazioni, l'introduzione del bilancio partecipato e la possibilità per i cittadini di contribuire alla cura e alla manutenzione di piccole opere pubbliche, per avere interventi più rapidi e puntuali senza gravare ulteriormente sulle casse pubbliche.