A Como si apre un dibattito prima del consiglio comunale previsto per lunedì 30 marzo, durante il quale si discuterà l’approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione. Quaranta-sei associazioni hanno manifestato il loro dissenso, criticando il testo per aver previsto un regolamento sulla partecipazione senza coinvolgere effettivamente le realtà interessate.

Si accende il confronto a Como in vista del consiglio comunale di lunedì 30 marzo, chiamato ad approvare il nuovo Regolamento per la disciplina degli istituti di partecipazione. Alla vigilia del voto, è stato inviato ai consiglieri un documento firmato da numerose realtà del territorio che mette in discussione metodo e contenuti del provvedimento. Il comunicato, datato 28 marzo, porta un titolo che sintetizza la posizione dei firmatari: “Un regolamento sulla partecipazione. senza partecipazione”. Nel testo si ricostruisce il percorso degli ultimi mesi, sottolineando come le richieste di confronto non abbiano trovato riscontro. “Negli scorsi... 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, “un regolamento sulla partecipazione… senza partecipazione”: la protesta di 46 associazioni

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