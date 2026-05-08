Partecipate | Mm approva bilancio 2025 crescono ricavi e investimenti

L’assemblea degli azionisti di una società di trasporto pubblico ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. Nei dati approvati si registra un aumento dei ricavi rispetto all’anno precedente e un incremento degli investimenti effettuati dall’azienda. La riunione si è svolta con la presenza dei rappresentanti degli azionisti, che hanno esaminato i risultati economici e le strategie future della società. L’approvazione è avvenuta senza particolari contestazioni o variazioni.

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(Adnkronos) – L’assemblea degli azionisti di Mm Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. Nell’esercizio concluso, la società interamente partecipata dal Comune di Milano ha generato un totale dei ricavi pari a 369,6 milioni di euro (+15% rispetto al 2024) con un utile netto di esercizio pari a 36,4 milioni di euro. L’Ebitda. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: MM approva il bilancio 2025: ricavi a 370 milioni e 200 nuovi assunti Marciano approva il bilancio consuntivo 2025: risanamento ok e investimenti per oltre 6 milioniIl consiglio comunale di Marciano della Chiana ha approvato nella seduta di ieri sera il bilancio consuntivo 2025, segnando un passaggio fondamentale... Una raccolta di contenuti Partecipate: Mm approva bilancio 2025, crescono ricavi e investimentiL’assemblea degli azionisti di Mm Spa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2025. Nell’esercizio concluso, la società interamente partecipata dal Comune di Milano ha generato un totale dei ricavi pa ... adnkronos.com MM approva il bilancio 2025: ricavi a 370 milioni e 200 nuovi assuntiPrimo bilancio da società benefit per la partecipata comunale che gestisce servizio idrico, case popolari e verde pubblico ... milanotoday.it