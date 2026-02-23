Sistemazione di marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche la mappa diffusa degli interventi

Il settore Lavori Pubblici del Comune di Cesena ha avviato un piano di rinnovo dei marciapiedi, a causa delle numerose segnalazioni di ostacoli e superfici sconnesse. I lavori coinvolgono diverse zone della città e puntano a migliorare la sicurezza pedonale. Gli interventi prevedono l’installazione di rampe e la riparazione delle pavimentazioni. La mappa degli interventi mostra le aree prioritarie e i tempi previsti per il completamento.

La ditta Edilsagea sta eseguendo in questi giorni gli interventi in via Anna Frank, via Fornaci, via Rasi Spinelli e via Viareggio Proseguono e si intensificano su tutto il territorio comunale gli interventi programmati dal settore Lavori Pubblici del Comune di Cesena per la riqualificazione dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. I lavori sono già in corso in diverse aree della città; da oggi, lunedì 23 febbraio, prenderanno il via nuovi cantieri, mentre un ulteriore appalto è previsto in partenza nella prossima primavera. La ditta Edilsagea sta eseguendo in questi giorni gli interventi in via Anna Frank, via Fornaci, via Rasi Spinelli e via Viareggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Bergamo, strade e marciapiedi più sicuri: asfaltature e abbattimento delle barriere architettoniche

Eliminazione delle barriere architettoniche, approvato il piano per la pianificazione degli interventiIl Consiglio comunale di Fabriano ha approvato il Peba, il piano strategico per eliminare le barriere architettoniche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ripristino di marciapiedi e realizzazione di nuove rampe, avvio dei lavori nel quartiere Fiorenzuola; Riasfaltature, sistemazione dei tombini ed eliminazione dei marciapiedi pericolosi: Laigueglia si prepara per il nuovo Trofeo; Nuovi marciapiedi in via Filzi; Operazione ’marciapiedi sicuri’. La giunta stanzia un milione per le manutenzioni straordinarie.

Riasfaltature, sistemazione dei tombini ed eliminazione dei marciapiedi pericolosi: Laigueglia si prepara per il nuovo TrofeoRiasfaltature, sistemazione dei tombini ed eliminazione dei marciapiedi pericolosi: Laigueglia si prepara per il nuovo Trofeo ... msn.com

Nuovi marciapiedi in via FilziVia il vecchio marciapiede per farne uno nuovo, senza buche e dissesti, più adatto ai pedoni e a chi si muove con qualche difficoltà. Ha preso il via all’inizio della settimana l’intervento di sistema ... polesine24.it

Tor di Quinto, Via Pietro Lupi e Via Civita Castellana, lavori notturni fino al 28 marzo Fino al 28 marzo 2026 nella fascia oraria che va dalle 22 alle 6, per lavori notturni di pavimentazione stradale e sistemazione cigli e marciapiedi, in Via Pietro Lupi e Via Civita - facebook.com facebook