Sistemazione dei marciapiedi e rifacimento della strada aperto il cantiere in via Einaudi e via Panoramica

Sono iniziati oggi i lavori di sistemazione dei marciapiedi e di rifacimento della strada in via Einaudi, tra la rotatoria di via Mattei e via Vanoni. Il cantiere è stato aperto in questa zona di Ancona, dove saranno eseguiti interventi di miglioramento delle infrastrutture stradali. I lavori coinvolgono anche via Panoramica, dove sono stati avviati i primi interventi.

ANCONA – Cominciano oggi i lavori stradali in via Einaudi, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Mattei e via Vanoni. L'intervento riguarda la sistemazione dei marciapiedi e il successivo rifacimento completo della strada, con un'operazione strutturale che migliora in modo stabile sicurezza.