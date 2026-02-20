Cuesta disegna il Parma anti-Milan | due i dubbi per lo spagnolo
Cuesta ha scelto la formazione anti-Milan, affrontando due incognite principali. Il tecnico spagnolo ha deciso di puntare su alcuni giovani, ma resta incerto su due ruoli chiave. Nei prossimi giorni, il Parma analizzerà le possibili scelte in vista delle prossime partite contro Cagliari e Fiorentina. La squadra si prepara a affrontare un calendario importante, con l’obiettivo di migliorare i risultati recenti. La decisione finale arriverà prima della sfida contro i rossoneri.
L'allenatore crociato riabbraccia Troilo e pensa a uno tra Strefezza e Ondrejka con Pellegrino. In mezzo ballottaggio tra Sørensen e Hans Nicolussi Caviglia Prima il Milan, poi Cagliari e Fiorentina. Il Parma in tre settimane capirà in che direzione andrà il suo campionato. Quasi tutto in una quindicina di giorni, tra Milano e Firenze. Precedenza al Milan. Carlos Cuesta si prepara alla sfida contro i rossoneri, in programma domenica alle 18 allo Stadio Ennio Tardini, con la forza di due vittorie consecutive arrivate al fotofinish e servite a rafforzare animo e convinzione di una squadra giovanissima che oggi ha argomenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it
