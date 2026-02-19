Lecce-Inter sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici Altra vittoria con clean sheet per i nerazzurri
L’Inter affronta il Lecce sabato 21 febbraio 2026 alle 18:00, dopo aver subito una sconfitta in Champions League contro il BodoGlimt. I nerazzurri cercano una vittoria per rialzarsi, puntando anche alla settima partita consecutiva senza subire gol in campionato. Il match si gioca al Via del Mare, dove il Lecce spera di sorprendere i loro avversari con una prestazione energica. Le formazioni si preparano a una sfida intensa e combattuta.
L’Inter fa visita al Lecce al Via del Mare per la 26esima giornata di Serie A con l’obiettivo di mettersi subito alle spalle il ko in Champions contro il BodoGlimt. I nerazzurri tornano a focalizzarsi sul campionato, dove hanno allungato grazie a una serie di 6 vittorie consecutive, l’ultima delle quali molto discussa sulla Juve.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Lecce-Inter (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiL’Inter arriva a Lecce dopo la sconfitta in Champions contro il BodoGlimt, con l’obiettivo di riscattarsi.
Brentford-Arsenal (giovedì 12 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un clean sheet nel derbyQuesta sera il Brentford riceve l’Arsenal al Gtech Community Stadium in un match che promette spettacolo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lecce – Inter: info biglietteria; Lecce-Inter: probabili formazioni e statistiche; Lecce-Inter: orario e dove vederla in TV e streaming; Lecce-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.
Lecce-Inter: due assenze eccellenti per i nerazzurriLa gara Lecce – Inter, in programma sabato 21 febbraio 2026 alle ore 18:00, 26ª giornata della Serie A Enilive, sarà diretta dal sig. Gianluca Manganiello della sez. di Pinerolo, coadiuvato dagli assi ... pianetalecce.it
Lecce-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esattoScopri il pronostico su Lecce-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto della sfida valida per il 26° turno di campionato. calciomercato.com
Inter a Lecce senza i senatori: Chivu chiede a Pio freschezza e gol scudetto x.com
Zielinski e Calhanoglu out Le chiavi del centrocampo saranno affidate a Diouf per Lecce-Inter - facebook.com facebook