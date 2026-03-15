Intrigo Champions per Gasperini | la tentazione Vaz e il rebus tattico della Roma

A poche ore dal match di Champions League, l’attenzione si concentra sulla Roma, che si prepara a affrontare una sfida decisiva per le proprie ambizioni europee. Intanto, l’allenatore Gasperini valuta la possibilità di inserire Vaz nella formazione, mentre il rebus tattico dei giallorossi continua a destare discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La partita si avvicina, e ogni dettaglio sarà determinante.

A poche ore da un confronto che si preannuncia spartiacque per le ambizioni europee del sodalizio capitolino, l’ambiente giallorosso è attraversato da un profondo dibattito tattico. L’assenza forzata di Ndicka, appiedato dal giudice sportivo, costringe Gasperini a ridisegnare non solo il pacchetto arretrato, ma l’intera impalcatura di una squadra chiamata a risolvere il problema dell’isolamento offensivo di Malen. La gestione della congiuntura attuale vede il tecnico oscillare tra l’usato sicuro e l’audacia di un tandem d’attacco inedito. La metamorfosi del centrocampo: l’opzione esperienza. Il primo scenario al vaglio del tecnico prevede un innalzamento del baricentro di Pellegrini, con l’inserimento di Cristante in una posizione di trequartista centrale atipico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Articoli correlati Roma-Napoli, scatta l’operazione recupero: Vaz torna in gruppo, rebus DybalaLa Roma riapre i cancelli di Trigoria questo pomeriggio per dare il via alla marcia di avvicinamento verso lo scontro diretto per la Champions League... Il rebus Lewandowski: tra il fascino della Serie A e l’intrigo bianconeroNelle ultime ore, il nome di Robert Lewandowski è tornato a gravitare con insistenza nell’orbita della Juventus, accendendo le fantasie di un mercato... Una raccolta di contenuti su Intrigo Champions Gasperini Vantaggio sulla Juve non decisivo, Champions oltre quota 70ROMA (ITALPRESS) – Quota Champions? Generalmente bisogna superare i 70 punti, sui 72 o 73. Quest’anno potrebbero servirne anche ... iltempo.it Roma, Gasperini: Si gioca troppo? Vorrei sempre fare le coppe, specie la Champions'Indubbiamente con il Napoli e la Juve saranno due gare importanti, hanno un valore più alto, ma alla fine valgono sempre 3 punti. La quota Champions non varia molto da una stagione all'altra, quindi ... sportmediaset.mediaset.it