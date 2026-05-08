Parma nuovo stop per Bernabé | niente Roma si riacutizza l’infiammazione allo psoas

Parma, nuovo infortunio per Bernabé che non sarà in campo contro la Roma. Il giocatore ha accusato un aggravamento dell’infiammazione allo psoas, impedendogli di allenarsi con la squadra. La partita è prevista tra pochi giorni e il tecnico dovrà fare a meno del giovane attaccante. Nessun aggiornamento sulle tempistiche di recupero.

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Nuovo contrattempo in casa Parma alla vigilia della sfida contro la Roma. Adrián Bernabé non sarà infatti a disposizione di Carlos Cursta per il match contro i giallorossi a causa del riacutizzarsi dell’infiammazione allo psoas.Il centrocampista spagnolo, già alle prese nelle ultime settimane con.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, allarme Hermoso: crack allo psoas nel riscaldamento Parma, alla ripresa Bernabé ancora a parteÈ ripresa al Mutti Training Center la preparazione del Parma in vista della trasferta contro la Lazio, in programma il 4 aprile allo stadio Olimpico. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Primo maggio, TEP: stop ai bus urbani ed extraurbani per la Festa dei Lavoratori; Inter, una cavalcata non senza infortuni: 47 partite saltate da tre big; Scudetto contro il Parma: svelati i piani dell'Inter per la festa tricolore; Primavera 1. Gara ricca di gol tra Lazio e Parma, i gialloblu fanno loro i tre punti e tornano nuovamente in vetta. Parma, nuovo stop per Bernabé: non ci sarà contro la RomaCuesta sarà obbligato a rivedere i piani a centrocampo ... msn.com La Roma affronterà un’altra partita decisiva nella corsa Champions in questa giornata. Il Parma è ormai salvo e senza nulla da chiedere, ma proprio per questo giocherà senza pressioni. Una trappola per il giallorossi che devono vincere a tutti i costi. Statistich - facebook.com facebook Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Parma-Roma Terzultima partita stagionale: diamo uno sguardo alle insidie della gara e al resto della giornata di una Serie A che sta per dare i suoi verdetti asroma.com/it/notizie/753… #ASRomaPod x.com