Il Parma ha riavviato gli allenamenti al Mutti Training Center in vista della partita contro la Lazio, prevista per il 4 aprile allo stadio Olimpico. Durante l'allenamento, un calciatore è rimasto a parte rispetto al resto del gruppo. La sessione si è svolta senza ulteriori variazioni rispetto alle precedenti.

È ripresa al Mutti Training Center la preparazione del Parma in vista della trasferta contro la Lazio, in programma il 4 aprile allo stadio Olimpico. La squadra è tornata in campo dopo tre giorni di riposo, iniziando il lavoro di avvicinamento a una gara importante per il finale di stagione. Buone notizie arrivano sul fronte Almqvist: lo svedese (fuori da fine gennaio per una lesione di alto grado agli adduttori) ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo. Segnale positivo in ottica recupero. Prosegue invece il percorso differenziato per Adrian Bernabé, impegnato in un lavoro personalizzato per ritrovare la migliore condizione e smaltire il guaio allo psoas che lo tormenta da settimane. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Parma, alla ripresa Bernabé ancora a parte

Articoli correlati

Parma Inter LIVE 0-1: parte la ripresa al TardiniCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Fiorentina Parma: «Partita fondamentale, andremo con la mentalità giusta. Bernabè non ci sarà per questo motivo»Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese.

Contenuti utili per approfondire Parma alla ripresa Bernabé ancora a...

Temi più discussi: Parma, missione Cremonese: Cuesta prova a recuperare Bernabé; Parma, squalificato Delprato, Bernabè verso il forfait; PARMA, CUESTA: BERNABÈ NON È PRONTO. SALVEZZA? SENZA ARITMETICA…; Cuesta: Indisponibili Almqvist e Cremaschi. Le ultime su Bernabé e Suzuki, il momento di Frigan.

Parma, Cuesta: Mancherà ancora Bernabé. Cambio allenatore? La preparazione non cambiaDopo la brutta sconfitta di Torino, il Parma torna protagonista allo Stadio Tardini e lo fa contro una Cremonese in piena crisi di risultati. Si tratta. tuttomercatoweb.com

Parma, missione Cremonese: Cuesta prova a recuperare BernabéSmaltita la sconfitta contro il Torino venerdì sera, il Parma si è ritrovato al Mutti Training Center per rimettersi al lavoro in vista della sfida con la Cremonese, in programma sabato pomeriggio all ... parmatoday.it

La donna, impiegata amministrativa all’ospedale di Parma, era in malattia ma si è presentata lo stesso a mangiare nella mensa ospedaliera Sospesa per sei mesi senza stipendio, ha fatto ricorso e il giudice le ha dato ragione diminuendo la sospensione a sol - facebook.com facebook

La quota salvezza si è alzata ma il Parma ha un bottino rassicurante x.com