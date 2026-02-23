Roma allarme Hermoso | crack allo psoas nel riscaldamento

Mario Hermoso si ferma durante il riscaldamento a causa di un problema al psoas. La sua presenza in campo era incerta fino all’ultimo, ma il dolore lo ha costretto a lasciare il terreno. I medici hanno eseguito controlli rapidi, mentre lo staff tecnico cerca di valutare se possa recuperare in breve tempo. La squadra si prepara comunque alla partita senza il difensore chiave.

Roma in ansia per le condizioni di Mario Hermoso: il difensore spagnolo alza bandiera bianca a pochi istanti dal fischio d’inizio della sfida giocata – e vinta – contro la Cremonese. Un nuovo stop muscolare ha fermato l’ex Atletico Madrid durante le fasi finali del riscaldamento, costringendo lo staff medico giallorosso a un intervento d’urgenza. Il centrale, che nelle ultime due settimane aveva seguito un piano di recupero personalizzato per un ematoma al collo del piede, ha accusato un risentimento acuto che ha obbligato Gian Piero Gasperini a rivoluzionare lo schieramento difensivo della Roma in extremis. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Infortunio Hermoso: il difensore della Roma dà forfait nel riscaldamento.

Infortunio Hermoso: si ferma il difensore nel riscaldamento di Roma Cremonese.

