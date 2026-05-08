Parma Ladies Open svelate le wild card | Pigato e Bronzetti nel main draw
Sono state annunciate le wild card per la sesta edizione del Parma Ladies Open, torneo WTA 125 che si terrà dal 11 maggio. La competizione, organizzata da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, vedrà la partecipazione di due tenniste che entreranno direttamente nel main draw grazie a queste assegnazioni. L’evento rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario tennistico femminile della regione.
Fervono i preparativi per la sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, evento di categoria WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, pronto ad aprire i battenti nella giornata di lunedì 11 maggio. In attesa del sorteggio dei tabelloni, sono stati comunicati i.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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