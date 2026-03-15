Miami Open | 13 wild card Kouame e Venus al via

Sono state annunciate le wild card per il Miami Open, con 13 inviti riservati ai giocatori. Tra i partecipanti ci sono Kouame e Venus Williams, che scenderanno in campo nel torneo. La lista delle wild card rappresenta l’inizio ufficiale della stagione di terra battuta, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Il torneo si prepara a partire con una squadra variegata di atleti.

Le wild card per il Miami Open sono state rese pubbliche, segnando l’inizio della stagione di terra battuta. Cinque invitati nel circuito maschile e otto nel femminile completano la griglia del secondo Masters 1000 dell’anno. L’organizzazione è affidata all’IMG, che gestisce i criteri di selezione con un approccio internazionale ma attento alle realtà locali. La distribuzione dei numeri evidenzia una strategia differenziata tra i due generi sportivi. Giovani promesse nel circuito maschile. Il settore ATP mostra una forte inclinazione verso le nuove leve del tennis mondiale. Tra i cinque invitati, spiccano Martin Damm e Darwin Blanch, considerati le speranze del tennis americano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miami Open: 13 wild card, Kouame e Venus al via Articoli correlati Venus Williams agli Australian Open 2026: avrà una wild cardLa leggenda del tennis americano Venus Williams giocherà nel tabellone principale degli Australian Open 2026 dopo aver ricevuto l’ottava e ultima... Venus Williams wild card anche a Miami. Svelati gli inviti, tanta linea giovane tra gli uominiSono state divulgate le wild card relative al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione ATP e quarto WTA 1000 della stagione femminile. Una raccolta di contenuti su Miami Open Temi più discussi: Miami Open 2026: tabellone, programma e tutto quello che c’è da sapere; Miami Open su SuperTennis: wild card a Venus Williams e Stephens; ATP Miami 2026, la guida completa: calendario, programma, montepremi, tabellone e dove vederlo in TV; Venus Williams wild card anche a Miami. Svelati gli inviti, tanta linea giovane tra gli uomini. Miami Open su SuperTennis: wild card a Venus Williams e StephensAnnunciate le wild card per il il Miami Open presented by Itaú, , seconda e ultima tappa del Sunshine Double, che si svolgerà dal 15 al 29 marzo ... sport.tiscali.it Miami Open: Wildcards confirmed as Venus Williams headlines 13-strong listTwo Grand Slam champions headline the Miami Open wildcards. msn.com Manca sempre meno al #MiamiOpen, tra le wildcard annunciate e i dubbi sulla presenza di #Djokovic x.com Dopo Indian Wells, la 45enne Venus Williams sarà anche al Miami Open. Inviti anche per la speranza francese Moise Kouame e per l'austriaca Lilli Tagger facebook