Internazionali d’Italia 2026 assegnate le wild card | Berrettini nel main draw

Sono stati annunciati i wild card per gli Internazionali d’Italia 2026, che si svolgeranno dal 6 maggio al Foro Italico. Tra i giocatori ammessi nel tabellone principale figura Matteo Berrettini. Per il singolare femminile sono state assegnate sette wild card, mentre i dettagli sugli altri partecipanti non sono ancora stati comunicati. La manifestazione vede così alcune conferme e inserimenti speciali tra i qualificati.

Ufficializzati gli inviti per il torneo di Roma al via dal 6 maggio al Foro Italico. Presente Matteo Berrettini nel tabellone principale, sette wild card per il singolare femminile. Sono state ufficializzate le wild card per gli Internazionali d’Italia 2026, il torneo ATP Masters 1000 maschile e WTA 1000 femminile in programma al Foro Italico di Roma dal 6 al 17 maggio. La competizione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

Monte-Carlo Masters su Sky e NOW: Sinner e Alcaraz protagonisti, Musetti e Berrettini nel main drawDal 5 aprile il primo Masters 1000 sulla terra rossa europea in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

ATP Montecarlo 2026, annunciate tutte le wild card: c’è Matteo Berrettini e grande curiosità sul giovanissimo KouaméIl tabellone principale del Masters1000 di Montecarlo prende forma anche attraverso le sue wild card, e la direzione del torneo ha scelto di...