Negli ultimi tempi si registra un aumento nei reati minorili di natura grave, tra cui estorsioni, rapine, maltrattamenti e spaccio. Nonostante si osservi un lieve calo nel numero complessivo di minori presi in carico, le situazioni di disagio tra i giovani richiedono attenzione precoce. Le autorità sottolineano l’importanza di intercettare i segnali di disagio prima che si trasformino in comportamenti più gravi.

GIUSTIZIA. Lieve calo dei ragazzi presi in carico, ma incremento di estorsioni, rapine, maltrattamenti e spaccio. D’Urbino: «Fragili e immaturi, senza empatia verso le vittime. Serve fare rete per istituire percorsi di sostegno». Il primo impatto è quello della cronaca: le violenze, gli arresti, lo stillicidio quasi quotidiano di un disagio giovanile che esplode sino ad assumere i contorni criminali. Poi c’è il piano dei numeri ufficiali, che mostrano ora un lieve arretramento degli adolescenti che finiscono nei guai con la giustizia. Non c’è una contraddizione, in realtà, tra queste due tendenze apparentemente divergenti: quel che accade, a Bergamo come altrove, è soprattutto l’inasprimento «qualitativo» dei reati minorili. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Reati minorili, aumentano i casi gravi. «Disagio da intercettare precocemente»

Articoli correlati

Doppio carico per due magistrati minorili in Marche: mille casi in sospeso tra procedure e ascoltiNelle Marche, due magistrati incaricati della procura minorile si trovano a gestire un carico di lavoro che supera di gran lunga le capacità...

Leggi anche: Bergamo, aumentano ancora i reati da codice rosso: denunce anche a scuola e per violenze di gruppo

Contenuti e approfondimenti su Reati minorili aumentano i casi gravi...

Temi più discussi: Reati minorili, aumentano i casi gravi. Disagio da intercettare precocemente; Tra bullismo, furti, droga e rapine: impennata della criminalità minorile; In Italia aumentano i minori armati e le denunce per associazione mafiosa: il report di Save The Children; Giovani e coltelli, allarme nelle province marchigiane: reati sempre più gravi e frequenti.

Reati minorili, aumentano i casi gravi. «Disagio da intercettare precocemente»Il primo impatto è quello della cronaca: le violenze, gli arresti, lo stillicidio quasi quotidiano di un disagio giovanile che esplode sino ad assumere i contorni criminali. Poi c’è il piano dei ... ecodibergamo.it

In Italia aumentano i minori armati e le denunce per associazione mafiosa: il report di Save The ChildrenL'Italia è uno dei Paesi con il tasso di criminalità minorile tra i più bassi d'Europa, ma registra dal 2014 un aumento dei minori denunciati o arrestati ... fanpage.it

Dal 1° gennaio 2026 il nuovo contributo per il disagio abitativo CDA sostituisce il CAS per i sismi 2022-2023 in Marche e Umbria: importi, requisiti e scadenze. - facebook.com facebook