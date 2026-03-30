Negli ultimi mesi si registra un aumento dei casi di epatite A in diverse regioni del Sud Italia, in particolare nelle aree meridionali. Le autorità sanitarie hanno raccomandato di consumare esclusivamente cozze provenienti da fornitori locali a chilometro zero per ridurre i rischi di contagio. La situazione ha portato a un’escalation di interventi di sorveglianza e controllo sanitario.

L’attuale scenario sanitario italiano risulta segnato da una crescente preoccupazione riguardante la diffusione dell’ epatite A, con un focus particolare sulle regioni meridionali come la Campania. Secondo i dati aggiornati al 30 marzo 2026, si registra un incremento significativo dei contagi che ha superato le cento segnalazioni dall’inizio dell’anno, portando a numerosi ricoveri presso strutture specializzate come l’ ospedale Cotugno di Napoli. La situazione ha spinto le autorità sanitarie e i rappresentanti del governo a intervenire per fare chiarezza sulle cause e sulle modalità di prevenzione, cercando di bilanciare l’allerta necessaria con un messaggio di rassicurazione rivolto alla popolazione e ai consumatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Epatite A, aumentano i casi e scatta l’emergenza. Il consiglio: “Solo cozze a km zero”

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