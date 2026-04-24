Ennesimo capitolo di TikTok e Scu | Parisi nuovo pentito Ma è una fake news

A Mesagne, si diffonde una notizia secondo cui un noto personaggio avrebbe deciso di collaborare con le autorità, ma si tratta di una fake news. La voce, collegata a un episodio recente tra social e criminalità organizzata, ha generato confusione tra gli utenti. Le autorità hanno precisato che non ci sono novità ufficiali su eventuali collaborazioni o pentimenti. La vicenda si inserisce in un quadro di continui tentativi di disinformazione online.

MESAGNE - Il rapporto ambiguo tra social e criminalità organizzate si arricchisce - ma non è il termine corretto, perché di ricchezza non ce n'è - di un nuovo capitolo. Nel mare magnum di TikTok spunta una nuova pagina “dedicata” ai pentiti della Sacra Corona Unita di Brindisi e provincia. E.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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