Iran la guerra spaventa anche i trumpiani Parlano due ex collaboratori del governo | Ha sbagliato i calcoli ora rischia il pantano

A tre settimane dall'inizio dei bombardamenti in Iran, due ex collaboratori del governo hanno commentato la situazione. Secondo loro, l’azione militare ha compiuto alcuni errori nei calcoli e ora il rischio di un coinvolgimento più ampio è elevato. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di questa escalation, mentre il timore di un conflitto più vasto si fa sempre più insistente tra gli osservatori.

A tre settimane dall’ inizio dei bombardamenti in Iran, sono in tanti a chiedersi se la guerra scatenata da Stati Uniti e Israele contro il regime degli ayatollah sia destinata a diventare un nuovo pantano globale. Nonostante le rassicurazioni della Casa Bianca che continua a raccontare al mondo di una imminente vittoria americana, nazioni alleate e cittadini temono le ripercussioni economiche e sociali di una crisi che va avanti senza un obiettivo chiaro. Un disagio che si manifesta anche dentro al mondo di Trump, una coalizione eterogenea che mette insieme neoconservatori, repubblicani e Maga, in cui iniziano a sollevarsi le prime voci critiche. 🔗 Leggi su Open.online

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