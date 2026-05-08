Parco Leonardo finisce l’incubo | riattivata l’erogazione dell’acqua

A Fiumicino, l’erogazione dell’acqua è stata ripristinata dopo un’interruzione che aveva lasciato molte famiglie senza acqua. L’allarme, che aveva coinvolto diverse abitazioni, si è concluso con la riattivazione del servizio. La situazione, fino a poco prima, aveva causato disagi e preoccupazioni tra i residenti. Ora, la normalità è stata ripristinata e l’erogazione torna a funzionare regolarmente.

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Fiumicino – L’allarme che aveva lasciato a secco centinaia di famiglie a Fiumicino è ufficialmente cessato. Dopo ore di estremo disagio per i residenti del comparto di Parco Leonardo, il servizio idrico è stato ripristinato grazie alla risoluzione (o per gli odire, alla rateizzazione) delle pendenze economiche che avevano portato al distacco della fornitura. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso oltre 260 nuclei familiari e 30 attività commerciali, costretti a fare i conti con i rubinetti chiusi a causa di inadempienze amministrative non direttamente imputabili ai singoli condomini. I motivi dello stop e il saldo del debito. La crisi era esplosa quando i tecnici di Acea avevano apposto i sigilli al contatore principale che serve gli edifici P5E, P5F, P5G e P5H.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Preganziol, interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile per lavori alla rete idricaMercoledì 18 febbraio 2026, il territorio del Comune di Preganziol sarà interessato da possibili interruzioni o riduzioni della pressione dell’acqua... Lavori in corso Marrucino, Aca sospende l'erogazione dell'acqua potabileSospensione idrica nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio a Chieti: lo ha disposto l'Aca per poter effettuare lavori urgenti di... Contenuti di approfondimento Parco Leonardo, finisce l’incubo: riattivata l’erogazione dell’acquaFiumicino, emergenza idrica rientrata a Parco Leonardo: pagati i debiti insoluti di Ambrosia Uno, riattivata l'erogazione dell'acqua per i residenti. ilfaroonline.it Parco Leonardo, il Comune valuta un’ordinanza per la bonifica dei locali abbandonatiParco Leonardo è un quartiere strategico, con grandi potenzialità di sviluppo e una forte presenza di famiglie. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di riportare sicurezza, legalità e dignità ... ilfaroonline.it