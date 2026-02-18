Preganziol interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile per lavori alla rete idrica

A Preganziol, l’interruzione dell’acqua potabile è causata da lavori sulla rete idrica e durerà tutto il giorno. La rottura di una tubatura ha reso necessario intervenire immediatamente, lasciando molte case senza acqua e creando disagi ai residenti. Le squadre di tecnici sono al lavoro per riparare il guasto e ripristinare il servizio il prima possibile.

Preganziol a secco: lavori alla rete idrica, disagi per l'intera giornata e un campanello d'allarme per le infrastrutture. Preganziol, in provincia di Treviso, si prepara a una giornata con possibili disagi idrici. A partire dalle 8:30 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, e per l'intera giornata, diverse zone del comune saranno interessate da interruzioni o riduzioni della pressione dell'acqua a causa di lavori programmati sulla rete idrica. Veritas, la società che gestisce il servizio, ha avvertito che l'intervento potrebbe essere rimandato in caso di maltempo. Un intervento necessario, ma che mette in luce le fragilità della rete. Possibili interruzioni dell'acqua a Preganziol – Mercoledì 18 febbraio 2026 In data odierna VERITAS informa che, a causa di lavori sulla rete di acquedotto, il giorno mercoledì 18/02/2026 dalle ore 08:30 alle ore 17:00 saranno possibili interruzioni o riduzion