Parco della Pace il comitato Ventena chiede più coinvolgimento per gestirlo

Il Comitato Ventena ha richiesto un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella gestione del Parco della Pace, sollevando la questione pubblicamente. La richiesta arriva in un momento in cui si discute della gestione del parco e si chiede di ampliare il dialogo tra le autorità e la comunità locale. La richiesta del comitato viene presentata attraverso una nota ufficiale, in cui si evidenzia la necessità di un confronto più diretto e partecipato sulla gestione dell’area verde.

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Alza la voce ora il Comitato Ventena sulla gestione pubblica del Parco della Pace e chiede più dialogo e coinvolgimento dei cittadini. "Con l’insediamento della nuova amministrazione, il Comitato Ventena – dice il Comitato Ventena – si era immediatamente reso disponibile a proseguire il percorso già intrapreso con le precedenti giunte. Su richiesta dell’allora neo-assessore al Verde, Alessandro Uguccioni, era stato effettuato un sopralluogo approfondito del Parco, seguito dall’invio di una relazione dettagliata contenente tutte le criticità e le priorità di intervento individuate dai volontari. L’incontro, avvenuto alla fine del 2021, sembrava rappresentare l’inizio di una nuova fase di collaborazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco della Pace, il comitato Ventena chiede più coinvolgimento per gestirlo Notizie correlate Sicurezza a Parco Leonardo, il comitato chiede l’attivazione di Strade SicureFiumicino, 10 aprile 2026 – Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo ha presentato una nuova istanza ufficiale al Comune di Fiumicino, chiedendo... Leggi anche: Parco Leonardo, il Comitato al Comune: “Più sicurezza, videosorveglianza e bonifiche” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio, prove d’estate nei parchi di Vicenza; Parco della Pace: Un percorso da fare insieme; Sabato 9 maggio festa al Parco della Pace di Cattolica; Ecosistema Parco della Pace, convegni e visite guidate il 6 e 10 maggio. Parco della Pace, il comitato Ventena chiede più coinvolgimento per gestirloAlza la voce ora il Comitato Ventena sulla gestione pubblica del Parco della Pace e chiede più dialogo e coinvolgimento dei cittadini. Con l’insediamento della nuova amministrazione, il Comitato Vent ... ilrestodelcarlino.it Pioltello inaugura il Parco della Pace: un nuovo spazio simbolo di convivenzaL’8 maggio l’intitolazione con scuole, associazioni ed Emergency. Il percorso prosegue con incontri e iniziative in città ... 7giorni.info Parco della Pace di Vicenza, presentata l'iniziativa “Ecosistema” facebook