Movida nel parco Cillarese | la proposta di Quarta approda in consiglio comunale
Un consigliere comunale ha presentato una mozione in consiglio per creare il “Cillarese Park District”, un’area dedicata alla movida nel parco Cillarese. La proposta prevede l’organizzazione di eventi e attività serali, con l’obiettivo di garantire sicurezza e sostenibilità, rispettando anche le esigenze dei residenti. La discussione sulla proposta è attesa nei prossimi incontri del consiglio comunale.
Il consigliere comunale lancia il progetto del “Cillarese Park Discrict”: “Nasce proprio dalla volontà di pianificare, regolamentare e valorizzare un’area dedicata” BRINDISI - Il consigliere comunale Roberto Quarta ha presentato una mozione per l’istituzione del “Cillarese Park District”, un’area dedicata alla movida pensata per organizzare eventi e attività serali in modo sicuro, sostenibile e compatibile con la vita dei residenti. La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale. “Negli ultimi anni la movida in città - afferma Quarta - ha generato tensioni tra giovani, residenti e operatori economici. La gestione emergenziale e frammentaria non ha portato soluzioni durature. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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