Un consigliere comunale ha presentato una mozione in consiglio per creare il “Cillarese Park District”, un’area dedicata alla movida nel parco Cillarese. La proposta prevede l’organizzazione di eventi e attività serali, con l’obiettivo di garantire sicurezza e sostenibilità, rispettando anche le esigenze dei residenti. La discussione sulla proposta è attesa nei prossimi incontri del consiglio comunale.

Il consigliere comunale lancia il progetto del “Cillarese Park Discrict”: “Nasce proprio dalla volontà di pianificare, regolamentare e valorizzare un’area dedicata” BRINDISI - Il consigliere comunale Roberto Quarta ha presentato una mozione per l’istituzione del “Cillarese Park District”, un’area dedicata alla movida pensata per organizzare eventi e attività serali in modo sicuro, sostenibile e compatibile con la vita dei residenti. La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale. “Negli ultimi anni la movida in città - afferma Quarta - ha generato tensioni tra giovani, residenti e operatori economici. La gestione emergenziale e frammentaria non ha portato soluzioni durature. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Movida nel parco Cillarese: la proposta di Quarta approda in consiglio comunale

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