Anche gatti e cani cambiano i denti da latte | cose da sapere sulla dentizione dei cuccioli
Il cambio dei denti da latte nei cuccioli di cane e gatto è un processo naturale che molti proprietari ignorano. Quando i piccoli iniziano a perdere i denti temporanei, spesso si confonde questa fase con problemi di salute. In realtà, è un passaggio importante per lo sviluppo corretto degli animali. Durante questa fase, i denti permanenti emergono per sostituire quelli da latte, portando anche a fastidi e salivazioni eccessive. È fondamentale conoscere i segnali per prendersi cura al meglio dei nostri amici a quattro zampe.
Dentizione cane e gatto: cosa c’è da sapere? Quando si porta a casa un cucciolo, che si tratti di un cagnolino o di un gattino, si viene a patti con diverse istanze che hanno a che fare il loro sviluppo e la loro salute. Probabilmente le più note sono le vaccinazioni e le eventuali sterilizzazioni, in particolare per le femmine, ma ci sono diversi aspetti cui prestare attenzione. E uno di questi è appunto la dentizione, perché i cuccioli hanno denti da latte come i loro omologhi umani. La dentizione nei cani. Come riporta il sito di Vca Hospital, i cagnolini alle prese con la dentizione potrebbero comportarsi esattamente come i neonati, e quindi sentire il bisogno di addentare (anche perché è in questo modo che scoprono il mondo) e sentire dolore mentre accade. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
