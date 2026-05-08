Papa Leone XIV rende omaggio a San Gennaro e abbraccia Napoli città dai mille colori

Papa Leone XIV ha iniziato la sua visita a Napoli nel Duomo, dichiarando di volersi far contagiare dalla gioia della città. La mattinata è stata dedicata a una visita a Pompei, prima di incontrare il clero e la diocesi napoletana. Durante l’evento, il Papa ha reso omaggio a San Gennaro e ha espresso il suo affetto per la città, definendola “città dai mille colori”.

“Oggi sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia”. Con queste parole Papa Leone XIV ha aperto nel Duomo la sua visita a Napoli, culminata nell’incontro con il clero e la diocesi partenopea dopo la lunga mattinata trascorsa a Pompei. Il Pontefice è arrivato nel capoluogo campano nel primo pomeriggio, con circa tre quarti d’ora di anticipo rispetto al programma iniziale. L’elicottero papale è atterrato alla Rotonda Diaz intorno alle 14.15, dopo la partenza anticipata da Pompei a causa delle previsioni meteo sfavorevoli per il volo previsto originariamente alle 15. Prima di lasciare la città mariana, Papa Leone aveva pranzato in modo frugale, concedendosi però due simboli della tradizione dolciaria campana: pastiera e babà.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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