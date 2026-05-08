Papa Leone XIV a Napoli il sangue di San Gennaro si è sciolto

Il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, durante la visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli. L’evento, che si verifica in modo occasionale, ha attirato l’attenzione dei presenti. La cerimonia si è svolta in una chiesa della città, con la partecipazione di fedeli e autorità religiose. La liquefazione del sangue rappresenta un momento di particolare rilievo per i devoti locali.

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Il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro.🔗 Leggi su Fanpage.it PAPA A NAPOLI: SI E' SCIOLTO IL SANGUE DI SAN GENNARO Notizie correlate Papa in arrivo a Napoli, il sangue di San Gennaro si è già scioltoIn attesa dell'arrivo di Papa Leone XIV al Duomo di Napoli, previsto intorno alle 15. Leggi anche: Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: sangue sciolto alle 17.04 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a Napoli. Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amoreE’ la celebrazione eucaristica all’esterno del Santuario della Madonna del Rosario, in piazza Bartolo Longo a Pompei, il momento centrale della visita pastorale di oggi di Papa Leone XIV. acistampa.com Il Mattino. . Cosa si aspettano i napoletani da Papa Leone. #ilmattino #papaleone #napoli #pace facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com