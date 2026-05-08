Papa Leone XIV a Napoli il sangue di San Gennaro si è sciolto

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, durante la visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli. L’evento, che si verifica in modo occasionale, ha attirato l’attenzione dei presenti. La cerimonia si è svolta in una chiesa della città, con la partecipazione di fedeli e autorità religiose. La liquefazione del sangue rappresenta un momento di particolare rilievo per i devoti locali.

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Il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro.🔗 Leggi su Fanpage.it

PAPA A NAPOLI: SI E' SCIOLTO IL SANGUE DI SAN GENNARO

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