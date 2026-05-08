Papa Leone XIV a Napoli il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi | venerdì 8 maggio 2026

Il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, durante la visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli. L’evento si verifica in modo eccezionale e richiama l’attenzione dei fedeli presenti in città. La liquefazione del sangue è un episodio che avviene in determinate occasioni e viene seguito con grande interesse dalla comunità religiosa e non solo. La visita del Papa ha attirato numerosi partecipanti nella zona storica della città.

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Il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Papa Leone XIV a Napoli, il sangue di San Gennaro si è scioltoIl sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro. Papa in arrivo a Napoli, il sangue di San Gennaro si è già scioltoIn attesa dell'arrivo di Papa Leone XIV al Duomo di Napoli, previsto intorno alle 15. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a Napoli. Papa Leone XIV a Napoli, il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi: venerdì 8 maggio 2026Il sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro ... fanpage.it Papa Leone XIV a Pompei: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amoreE’ la celebrazione eucaristica all’esterno del Santuario della Madonna del Rosario, in piazza Bartolo Longo a Pompei, il momento centrale della visita pastorale di oggi di Papa Leone XIV. acistampa.com Una pizza in dono per Papa Leone XIV al suo arrivo sul lungomare di Napoli #napoli #papaleone #ilmattino facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com