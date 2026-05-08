Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del pontificato Basta guerra non rassegnamoci a immagini di morte

Il 8 maggio 2026, in occasione del primo anniversario del suo pontificato, il papa ha visitato il Santuario di Pompei per partecipare alla preghiera alla Madonna. La visita si è svolta nel giorno dedicato alla supplica, in una cornice di fede e devozione popolare. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, che hanno accolto il papa con entusiasmo. Questa visita si inserisce nelle celebrazioni del primo anno di guida spirituale del pontefice.

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Napoli, 8 maggio 2026 - La visita al Santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna. Papa Leone XIV 'festeggia' così il suo primo anno di pontificato (era l'8 maggio del 2025 quando venne eletto al quarto scrutinio del conclave). "Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui, al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario", ha detto Prevost accolto da una folla di fedeli. Prima di celebrare la messa nella piazza, ha voluto salutare bambini, ammalati, persone con disabilità e alcune suore in sedia a rotelle. Poi ha raggiunto la cappella di San Bartolo Longo per la venerazione delle spoglie del Santo Fondatore del Santuario.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del pontificato. “Basta guerra, non rassegnamoci a immagini di morte” Notizie correlate Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. “Io, il primo benedetto”Napoli, 8 maggio 2026 - La visita al Santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna. Papa Leone XIV, possibile viaggio a Pompei in occasione del primo anno di pontificatoPapa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Papa Leone in visita all'università 'La Sapienza' il 14 maggio. Il programma. Papa Leone XIV è a Pompei per la visita pastorale. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV, saluto a sorpresa ai fedeli in piazza: Buongiorno Pompei(LaPresse) Intervento a sorpresa di Papa Leone XIV all’altare allestito in piazza San Bartolo Longo, davanti al Santuario di Pompei, dove migliaia di fedeli si sono radunati in attesa ... ilmattino.it Si è conclusa da poco l’omelia di Papa Leone XIV a #Pompei. Il pontefice ha ricordato la recente canonizzazione di Bartolo Longo, poi ha sottolineato l’importanza del rosario “che spinge lo sguardo verso la pace”. Infine una frase che sembra rivolta ai leader - facebook.com facebook Papa Leone XIV in visita a Pompei e Napoli: la diretta video x.com