Il Papa a Pompei nell' anniversario di pontificato | Basta guerre non possiamo rassegnarci alle immagini di morte

Il Papa è stato a Pompei in occasione dell'anniversario del suo pontificato e ha rivolto un messaggio contro le guerre, affermando che non ci si può rassegnare alle immagini di morte. Durante l'evento, ha commentato di sentirsi il primo benedetto per essere presente al santuario in un giorno dedicato alla supplica e all’anniversario. La visita ha attirato numerosi fedeli e rappresentanti religiosi, che hanno partecipato alle cerimonie religiose e alle preghiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui, al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario». Lo ha detto con parole a braccio papa Leone, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. L’8 maggio dell’anno scorso, appena eletto, presentandosi al mondo dalla Loggia delle Benedizioni di San Pietro, Leone aveva evocato proprio il giorno della supplica scritta da Bartolo Longo che cade l’8 maggio.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Papa a Pompei nell'anniversario di pontificato: "Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte" Notizie correlate Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del pontificato. “Basta guerra, non rassegnamoci a immagini di morte”Napoli, 8 maggio 2026 - La visita al Santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna. Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. “Io, il primo benedetto”Napoli, 8 maggio 2026 - La visita al Santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'arcivescovo di Pompei: dono speciale celebrare con il Papa il primo anno di pontificato; La visita di Papa Leone a Pompei: Affidiamo a Maria umanità intera per un futuro di pace; Il Papa dal cuore mariano a Pompei, pellegrino di unità e di pace nel mondo; Un anno con Leone XIV: il papa pellegrino a Pompei per la supplica alla Vergine del Rosario. Papa Leone XIV a Pompei per la visita pastorale: Basta guerre. Dopo andrà a NapoliLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del pontificato. Basta guerra, non rassegnamoci a immagini di mortePrevost al Santuario della Madonna: Io, il primo benedetto. E lancia un nuovo appello: La pace a repentaglio per economia che preferisce il commercio delle armi alla vita umana ... quotidiano.net “La pace nasce dentro il cuore. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono” Le parole di Papa Prevost durante l'omelia: https://fanpa.ge/OLm25 - facebook.com facebook Il #Papa a #Pompei, campane a festa. Il giro in golfcar tra la folla x.com