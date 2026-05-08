Papa Leone XIV a Pompei per il primo anno di pontificato | Non ci rassegniamo alla guerra

Il Papa Leone XIV ha visitato il Santuario di Pompei per commemorare il primo anno di pontificato, che si è celebrato l’8 maggio 2025. Durante la cerimonia, ha pronunciato un messaggio di speranza, affermando che non ci si deve rassegnare alla guerra. La visita si è svolta in un momento di particolare attenzione internazionale, con la presenza di fedeli e rappresentanti religiosi provenienti da diverse parti del mondo.

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Papa Leone XIV ha scelto il Santuario di Pompei per celebrare il primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, avvenuta l'8 maggio 2025. La data coincide con la tradizionale Supplica alla Madonna del Rosario: il Pontefice ha presieduto la messa all'esterno del Santuario davanti a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Papa Leone XIV, possibile viaggio a Pompei in occasione del primo anno di pontificatoPapa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del pontificato. “Basta guerra, non rassegnamoci a immagini di morte”Napoli, 8 maggio 2026 - La visita al Santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca. Papa Leone XIV a Napoli: gli attivisti della Peta manifestano contro le corride. Uno spettacolo che uccide 180 mila tori all’annoDurante la visita papale a Napoli di Papa Leone XIV, attivisti della PETA hanno scavalcato le transenne sul lungomare per manifestare contro le corride ... fanpage.it Papa Leone XIV oggi a Pompei e Napoli: visita pastorale, messa e supplica alla MadonnaPapa Leone ha scelto Napoli e Pompei come luoghi dove trascorrere il suo primo anniversario da Pontefice. tg.la7.it Il Mattino. . Le parole di Papa Leone dall’esterno del Duomo. Fonte video: Vatican Media #ilmattino #napoli #papaleone - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com