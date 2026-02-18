Papa Leone XIV possibile viaggio a Pompei in occasione del primo anno di pontificato

Papa Leone XIV potrebbe visitare Pompei per festeggiare il primo anniversario del suo pontificato. La scelta di questa data non è casuale: il 8 maggio, giorno dell’elezione, coincide con la festa della Madonna di Pompei. La visita, ancora da confermare, sarebbe un gesto simbolico legato alla devozione del pontefice verso la patrona dei pompeiani. La comunità locale aspetta con ansia questa possibile presenza, che rafforzerebbe il legame tra il papa e la città. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Papa Leone è stato eletto l'8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. E tra le ipotesi, secondo quanto si apprende, c'è un possibile viaggio al santuario mariano proprio il prossimo 8 maggio, con una possibile tappa anche ad Acerra, nella terra dei fuochi. L'annuncio potrebbe arrivare domani. Tra le ragioni che potrebbero essere alla base di questo viaggio in Campania, che dovrebbe realizzarsi comunque entro l'anno, anche il fatto che tra i primi santi proclamati da Prevost, c'è stato, lo scorso 19 ottobre, anche Bartolo Longo, laico, fondatore proprio del santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei.