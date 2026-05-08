Il 8 maggio 2026, il primo anniversario dell'elezione di Papa Leone XIV viene commemorato con una visita al Santuario di Pompei, dove si svolge una cerimonia di supplica alla Madonna. La giornata segna il primo anno di pontificato del Papa, eletto nel 2025 al quarto scrutinio del conclave. La visita si inserisce tra le iniziative religiose che accompagnano questa ricorrenza.

Napoli, 8 maggio 2026 - La visita al Santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna. Papa Leone XIV 'festeggia' così il suo primo anno di pontificato (era l'8 maggio del 2025 quando venne eletto al quarto scrutinio del conclave). "Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui, al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario", ha detto Prevost accolto da una folla di fedeli. Prima di celebrare la messa nella piazza, ha voluto salutare bambini, ammalati, persone con disabilità e alcune suore in sedia a rotelle. Poi ha raggiunto la cappella di San Bartolo Longo per la venerazione delle spoglie del Santo Fondatore del Santuario.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Papa Leone XIV a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. “Io, il primo benedetto”

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