Il Papa ha visitato Pompei per incontrare persone che stanno vivendo momenti difficili, tra cui alcuni individui che si trovano in situazioni di disagio. L'incontro privato ha coinvolto diverse persone, tra cui una donna che ha condiviso il dolore legato alla separazione dalla figlia appena nata. La visita si è concentrata sull'ascolto diretto, senza interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali, offrendo un momento di confronto personale con chi affronta sfide quotidiane.

? Domande chiave Chi sono le persone che hanno incontrato il Papa in privato?. Come ha reagito Serena al dolore del distacco dalla figlia nata?. Perché il Pontefice ha scelto i centri sociali invece del protocollo?. Quali storie di adozione hanno commosso il Santo Padre a Pompei?.? In Breve Incontro nella sala Luisa Trapani con Serena, Tommaso, Pina, Maria e Vittoria.. Programma prevede adorazione in piazza Bartolo Longo e sosta presso san Bartolo Longo.. Partecipazione di Tommaso Caputo, Roberto Fico, Michele Di Bari, Gaetano Manfredi e Andreina Esposito.. Celebrazione prevista della Messa e della Supplica nell'area di piazza Bartolo Longo.. Alle ore 8,52 di questo venerdì 08 maggio 2026, l’area Meeting del Santuario di Pompei ha accolto l’atterraggio dell’elicottero con cui Papa Leone XIV è giunto nella città della Pace.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papa Leone XIV a Pompei: il primo incontro con chi vive il disagio

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