Papa Leone XIV a Pompei | incontro a Piazza Bartolo Longo l' 8 maggio tutte le tappe

Il prossimo 8 maggio, il Papa Leone XIV visiterà il santuario di Pompei e si recherà anche a Napoli. L'incontro si svolgerà in Piazza Bartolo Longo e segnerà un anno esatto dalla sua elezione. La visita pastorale coinvolgerà entrambe le città, con le tappe che sono state annunciate ufficialmente. La visita è prevista nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà i fedeli della zona.

Il santuario di Pompei accoglierà Papa Leone XIV, che ad un anno esatto dalla sua elezione, si recherà l'8 maggio in visita pastorale a Pompei e a Napoli. Papa Leone XIV a Pompei: il programma La partenza in elicottero del pontefice dal Vaticano, è prevista per le 8:00, atterrerà poi a Pompei alle ore 8:50, per essere accolto sul posto da: mons. Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei, delegato pontificio per il santuario, Roberto Fico, presidente della Regione Campania, Michele Di Bari, prefetto di Napoli, Gaetano Manfredi, sindaco Napoli, Andreina Esposito, sindaco in carica a Pompei. Il primo saluto del Papa sarà presso la Sala Luisa Trapani, dove si recherà alle 9.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Papa Leone XIV a Pompei: incontro a Piazza Bartolo Longo l'8 maggio, tutte le tappe Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a maggio in Campania: sarà a Pompei, Acerra e a piazza Plebiscito Papa Leone XIV in Campania: tappe a Pompei, Napoli e Terra dei FuochiSi attende con grande interesse l’annuncio ufficiale del programma delle visite di Papa Leone XIV in Campania. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tutti; Papa Leone XIV a Sant’Angelo; Papa Leone XIV in visita alla Sapienza Università di Roma. Papa Leone XIV a Piazza Plebiscito: il programma completo dell'8 maggioL'Arcidiocesi di Napoli non potrebbe essere più in fermento per i preparativi necessari ad accogliere Papa Leone XIV, in visita nel capoluogo partenopeo l'8 maggio. A seguire ... ilmattino.it Papa Leone atteso a Napoli: l'incontro in piazza Plebiscito venerdì 8 maggio, ecco il programma completoNapoli attende con impazienza l'arrivo del pontefice, a meno di due settimane dalla visita pastorale di Papa Leone XIV, e del suo grande Incontro in programma a Piazza ... ilmattino.it Sky tg24. . In occasione del quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl, Papa Leone XIV ha rivolto un accorato appello durante il Regina Coeli. Il Pontefice ha definito la tragedia nucleare un monito perenne contro i rischi di tecnologie sempre più pot - facebook.com facebook La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto i programmi delle Visite pastorali di Papa Leone XIV per i prossimi mesi: Pompei e Napoli (8 maggio), Università Sapienza di Roma (14 maggio), Acerra per incontrare le Popolazioni delle "Terre dei Fuochi" (23 x.com