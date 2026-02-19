Papa Leone XIV a Pavia il 20 giugno dove si trovano le spoglie di Sant’Agostino
Il papa Leone XIV arriverà a Pavia il 20 giugno, per visitare le spoglie di Sant’Agostino. La scelta di questa tappa deriva dalla presenza del grande filosofo e teologo nella città, dove si trovano le sue reliquie. Durante la visita, il Papa celebrerà una messa nel duomo e incontrerà i fedeli locali. La comunità pavesa si prepara ad accogliere il Pontefice, con eventi e cerimonie che coinvolgeranno cittadini e religiosi. La visita si inserisce in un tour più ampio tra le città italiane.
Pavia, 19 febbraio 2026 – Papa Leone XIV in visita a Pavia. Il Vaticano ha annunciato oggi una serie di viaggi pastorali che il Pontefice farà durante l'anno. In particolare, come fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia, il 20 giugno - nel pomeriggio- il Santo Padre Robert Francis Prevost sarà a Pavia, dove si conserva il corpo di Sant'Agostino. Papa Leone presentandosi dalla loggia delle benedizioni aveva detto di essere “un figlio di Sant’Agostino”. Subito dopo la sua elezione la comunità agostiniana di Pavia si era congratulata con il Sommo Padre. Il priore della comunità agostiniana di Pavia, padre Gianfranco Casagrande aveva scritto un messaggio al Papa: “Tu che conosci Pavia, sai che qui c’è il nostro cuore agostiniano, appena puoi cerca di tornare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Il primo Natale di Papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce», poi cita Francesco e il suo Sant'Agostino
Leggi anche: Il primo Natale di Papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce», poi cita Francesco e il suo Sant'Agostino | Gli auguri a sorpresa ai fedeli in piazzaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Papa Leone celebra la messa a Ostia: Nella gioventù c'è speranza. Non vi rassegnate ai soprusi; Il Papa: Ostia non si rassegni a una cultura del sopruso, i giovani sono la speranza; Oggi Papa Leone XIV a Ostia, è la sua prima visita in una parrocchia romana; Leone XIV. Su gay e trans la dottrina non cambia ma la Chiesa invita tutti.
Il 4 luglio Papa Leone XIV sarà a Lampedusail pontefice visiterà la maggiore delle isole Pelagie per richiamare tutti a diventare esperti di riconciliazione ... rainews.it
Papa Leone XIV sarà in visita a Lampedusa il prossimo 4 luglioAGRIGENTO – Il prossimo 4 luglio Papa Leone XIV sarà a Lampedusa. Così come aveva annunciato, nel video messaggio trasmesso il 12 settembre scorso nell’ex cava di Punta Sottile in occasione della cand ... livesicilia.it
Lampedusa, non più solo confine: Papa Leone XIV il 4 luglio nell'isola dell'accoglienza Il Pontefice riparte dal luogo divenuto simbolo dopo Papa Francesco Leggi l’articolo completo di Dario Broccio al link nel primo commento facebook
Che grande gioia: papa Leone XIV verrà ad Assisi e Santa Maria degli Angeli per la celebrazione conclusiva di "GO! Franciscan Youth Meeting" il 6 agosto prossimo. Benvenuto Santo Padre! Benvenuti ragazzi, con san Francesco, discepolo di Cristo! sanfranc x.com