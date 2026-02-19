Il papa Leone XIV arriverà a Pavia il 20 giugno, per visitare le spoglie di Sant’Agostino. La scelta di questa tappa deriva dalla presenza del grande filosofo e teologo nella città, dove si trovano le sue reliquie. Durante la visita, il Papa celebrerà una messa nel duomo e incontrerà i fedeli locali. La comunità pavesa si prepara ad accogliere il Pontefice, con eventi e cerimonie che coinvolgeranno cittadini e religiosi. La visita si inserisce in un tour più ampio tra le città italiane.

Pavia, 19 febbraio 2026 – Papa Leone XIV in visita a Pavia. Il Vaticano ha annunciato oggi una serie di viaggi pastorali che il Pontefice farà durante l'anno. In particolare, come fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia, il 20 giugno - nel pomeriggio- il Santo Padre Robert Francis Prevost sarà a Pavia, dove si conserva il corpo di Sant'Agostino. Papa Leone presentandosi dalla loggia delle benedizioni aveva detto di essere “un figlio di Sant’Agostino”. Subito dopo la sua elezione la comunità agostiniana di Pavia si era congratulata con il Sommo Padre. Il priore della comunità agostiniana di Pavia, padre Gianfranco Casagrande aveva scritto un messaggio al Papa: “Tu che conosci Pavia, sai che qui c’è il nostro cuore agostiniano, appena puoi cerca di tornare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Papa Leone XIV a Pavia il 20 giugno, dove si trovano le spoglie di Sant’Agostino

Leggi anche: Il primo Natale di Papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce», poi cita Francesco e il suo Sant'Agostino

