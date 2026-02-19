Papa Leone XIV il 20 giugno a Pavia dove si trovano le spoglie di Sant’Agostino

Il Papa Leone XIV ha visitato Pavia il 20 giugno per onorare le spoglie di Sant’Agostino, una tappa importante nel suo viaggio pastorale. Durante la visita, ha pregato nella chiesa dedicata al santo e ha incontrato fedeli e sacerdoti locali. La presenza del Papa ha attirato numerosi devoti, che hanno partecipato alle celebrazioni e assistito a un discorso sulla fede e la tradizione. La visita si inserisce in un percorso più ampio di incontri che il Papa ha programmato in diverse città italiane.

Pavia, 19 febbraio 2026 – Papa Leone XIV in visita a Pavia. Il Vaticano ha annunciato oggi una serie di viaggi pastorali che il Pontefice farà durante l'anno. In particolare, come fa sapere la Prefettura della Casa Pontificia, il 20 giugno - nel pomeriggio- il Santo Padre Robert Francis Prevost sarà a Pavia, dove si conserva il corpo di Sant'Agostino. E proprio Papa Leone presentandosi dalla loggia delle benedizioni aveva detto di essere "un figlio di Sant'Agostino".