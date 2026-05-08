Papa Leone XIV a Napoli vanno a ruba le immagini del Pontefice degli ambulanti

A Napoli, in vista dell’arrivo di Papa Leone XIV, i venditori ambulanti si sono subito attivati offrendo immagini del Pontefice. Le immagini vengono distribuite con una richiesta di pagamento a piacere e stanno riscuotendo grande interesse tra i fedeli che si stanno radunando lungo il percorso. La vendita delle immagini sembra essere molto richiesta, con molti ambulanti che si stanno affollando per soddisfare la domanda.

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Napoli attende l’arrivo di Papa Leone XIV e tra i fedeli che iniziano ad assieparsi lungo il percorso anche i venditori ambulanti che distribuiscono le immagini del Pontefice con una ‘offerta a piacere’. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV a Napoli, vanno a ruba le immagini del Pontefice degli ambulanti Papa Leone XIV a Napoli, vanno a ruba le immagini del Pontefice degli ambulanti Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Napoli, in 30mila a Piazza Plebiscito per il saluto del Sommo Pontefice Papa Leone XIV e le auto: dalla Ford Explorer di Chicago alla Mercedes elettrica, il garage del PonteficeRobert Francis Prevost ha trascorso anni sulle strade impervie delle Ande peruviane a bordo di un Toyota Hilux grigio piombo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca. Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amoreE’ la celebrazione eucaristica all’esterno del Santuario della Madonna del Rosario, in piazza Bartolo Longo a Pompei, il momento centrale della visita pastorale di oggi di Papa Leone XIV. acistampa.com La Stampa. . Durante la visita a Napoli, Papa Leone XIV ha fatto fermare la Papamobile in Piazza Vittoria per ricevere la pizza creata per lui da Gino Sorbillo, con la scritta "Papa Leone XIV". A consegnarla è stato Ciro, dipendente della pizzeria, che emozionat - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com