Il garage del Papa comprende una serie di veicoli che vanno dalla Ford Explorer di Chicago alla Mercedes elettrica. Tra i mezzi di proprietà del Pontefice ci sono anche una vettura usata per spostamenti ufficiali e un modello elettrico più recente. Un religioso ha trascorso anni sulle strade delle Ande peruviane a bordo di un Toyota Hilux grigio piombo.

Robert Francis Prevost ha trascorso anni sulle strade impervie delle Ande peruviane a bordo di un Toyota Hilux grigio piombo. In quella esperienza missionaria ha imparato anche la meccanica di base: nella comunità agostiniana era lui il riferimento per i cambi dell’olio e la sostituzione delle candele. Non è solo un curioso aneddoto. Racconta qualcosa di un uomo che con le automobili ha sempre avuto un rapporto diretto, pratico, quasi affettuoso. Oggi quell’uomo è Papa Leone XIV. E Chicago, la sua città, gli ha già fatto sapere che non lo ha dimenticato, con uno dono molto bello e molto particolare. La Ford in dono a Papa Leone XIV. Il 28 febbraio, in udienza privata al Vaticano, il CEO di Ford Jim Farley e sua moglie Lia hanno consegnato al Pontefice una Ford Explorer Platinum Hybrid 2026, assemblata nello stabilimento Ford di Chicago. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Papa Leone XIV e le auto: dalla Ford Explorer di Chicago alla Mercedes elettrica, il garage del Pontefice

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