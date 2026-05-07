Papa Leone XIV a Napoli in 30mila a Piazza Plebiscito per il saluto del Sommo Pontefice

Papa Leone XIV si è recato a Napoli, dove circa 30.000 persone si sono radunate in Piazza del Plebiscito per assistere al suo saluto. I varchi di accesso sono stati aperti alle 10 e sono stati chiusi alle 14.30. La Diocesi ha invitato i presenti a non portare con sé borse, zaini o oggetti metallici durante l’evento. La piazza ha registrato un’affluenza significativa per l’occasione.

In 30mila in Piazza del Plebiscito, varchi aperti dalle 10, chiusura alle 14.30: la Diocesi invita a non portare con sé borse, zaini e oggetti metallici.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate ?La visita del Papa a Napoli e Pompei, 30mila persone accoglieranno il Pontefice in piazza PlebiscitoIn campo trecento parrocchie, 1400 volontari, 10mila transenne da piazzare nelle zone off limits e circa 30mila persone che accoglieranno il Papa in... Papa Leone a Napoli, Piazza del Plebiscito e Pompei si preparano ad accogliere il PonteficeNapoli si prepara ad accogliere Papa Leone XIV venerdì 8 maggio, il Pontefice la mattina sarà a Pompei e poi, nel pomeriggio, raggiungerà il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Quando Papa Leone XIV chiamò il servizio clienti della banca e riattaccarono. Papa Leone XIV a Napoli, in 30mila a Piazza Plebiscito per il saluto del Sommo PonteficeVarchi aperti alle 10 di domani venerdì 8 maggio in Piazza del Plebiscito a Napoli per i 30mila fortunati che sono riusciti ad ottenere il biglietto (gratuito) per assistere all'incontro con la cittad ... fanpage.it Papa Leone ad un anno dalla sua elezione in visita a Pompei e a NapoliAd un anno esatto dalla sua elezione papa Leone XIV domani arriverà per la prima volta in Campania per una visita lunga una giornata; una visita particolare perché sarà a Pompei per recitare la suppli ... ansa.it #Napoli- Papa Leone XIV a Napoli: un segnale di pace e speranza per il mondo #Eventi #PapaLeoneXIV #Pace #Speranza #Manfredi #NanoTV Leggi qui l' articolo: https://www.nanotv.it/2026/05/07/papa-leone-xiv-a-napoli-un-segnale-di-pace-e-speranza-pe - facebook.com facebook Papa Leone regala a Marco Rubio una penna di legno d'olivo: "Una pianta di pace" x.com