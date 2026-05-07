Papa Leone XIV a Napoli in 30mila a Piazza Plebiscito per il saluto del Sommo Pontefice

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV si è recato a Napoli, dove circa 30.000 persone si sono radunate in Piazza del Plebiscito per assistere al suo saluto. I varchi di accesso sono stati aperti alle 10 e sono stati chiusi alle 14.30. La Diocesi ha invitato i presenti a non portare con sé borse, zaini o oggetti metallici durante l’evento. La piazza ha registrato un’affluenza significativa per l’occasione.

In 30mila in Piazza del Plebiscito, varchi aperti dalle 10, chiusura alle 14.30: la Diocesi invita a non portare con sé borse, zaini e oggetti metallici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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