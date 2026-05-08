Papa Leone XIV a Napoli l' incontro con la madre del piccolo Domenico Caliendo

Una donna ha incontrato il Papa a Napoli. Si tratta della madre di un bambino di due anni deceduto lo scorso febbraio all’ospedale Monaldi. Il bambino aveva subito un trapianto di cuore con un organo che si è poi rivelato danneggiato. L’incontro si è svolto nel contesto di una visita privata del Pontefice nella città partenopea. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato diffuso sui contenuti dell'incontro.

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(LaPresse) Incontro con Papa Leone XIV per Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. L’incontro è avvenuto nel Duomo di Napoli, prima tappa della visita pastorale del Pontefice nel capoluogo partenopeo. La donna – introdotta a Prevost dall’arcivescovo della città, cardinale Mimmo Battaglia – accompagnata dalla figlia maggiore, ha donato al Papa una foto del piccolo Domenico e una copia del libro “Un cuore bruciato” da lei scritto insieme all’avvocato Francesco Petruzzi, suo legale....🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV a Napoli, l'incontro con la madre del piccolo Domenico Caliendo Papa Leone a Napoli, domani l'incontro con la mamma di Domenico Caliendo Notizie correlate Leggi anche: Domenico Caliendo: domani a Napoli l’incontro tra la madre e Papa Leone XIV Napoli, Papa Leone XIV incontrerà la madre del piccolo Domenico Caliendo: slittano gli interrogatori dei cardiochirurghi indagatiPapa Leone XIV incontrerà Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca. Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amoreE’ la celebrazione eucaristica all’esterno del Santuario della Madonna del Rosario, in piazza Bartolo Longo a Pompei, il momento centrale della visita pastorale di oggi di Papa Leone XIV. acistampa.com La Stampa. . Durante la visita a Napoli, Papa Leone XIV ha fatto fermare la Papamobile in Piazza Vittoria per ricevere la pizza creata per lui da Gino Sorbillo, con la scritta "Papa Leone XIV". A consegnarla è stato Ciro, dipendente della pizzeria, che emozionat - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com