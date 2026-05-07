Napoli Papa Leone XIV incontrerà la madre del piccolo Domenico Caliendo | slittano gli interrogatori dei cardiochirurghi indagati

A Napoli, Papa Leone XIV incontrerà Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore. Nel frattempo, gli interrogatori dei cardiochirurghi coinvolti nel procedimento sono stati rinviati. La vicenda riguarda la morte del bambino e le procedure mediche legate al trapianto effettuato presso la struttura ospedaliera.

Papa Leone XIV incontrerà Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore risultato danneggiato. L’incontro avverrà in occasione della visita pastorale del Pontefice nel capoluogo partenopeo, durante una delle tappe previste al Duomo di Napoli. A rendere nota la notizia è stato l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo, che da mesi segue la vicenda giudiziaria legata alla morte del bambino.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, Papa Leone XIV incontrerà la madre del piccolo Domenico Caliendo: slittano gli interrogatori dei cardiochirurghi indagati Notizie correlate Napoli, la madre del piccolo Domenico domani, 8 maggio 2026, incontrerà Papa Leone XIVABBONATI A DAYITALIANEWS Domani Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, sarà ricevuta da Papa Leone XIV durante la visita del... Leggi anche: Domenico Caliendo: domani a Napoli l’incontro tra la madre e Papa Leone XIV Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Variazione al servizio per visita Papa Leone XIV; 8 MAGGIO: CAMMINAVA CON LORO…; Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della città; Papa Leone, su Tv2000 in diretta la visita a Pompei e Napoli. Papa Leone XIV a Napoli venerdì 8: scuole chiuse in tutta la città.Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un’importante ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026 ... napolipiu.com Papa Leone XIV a Napoli, domani l’incontro con la mamma di Domenico CaliendoL’incontro tra il Pontefice e la madre del piccolo Domenico si svolgerà domani nel Duomo di Napoli, durante la visita pastorale di Leone XIV nel capoluogo ... cronachedellacampania.it #Napoli- Papa Leone XIV a Napoli: un segnale di pace e speranza per il mondo #Eventi #PapaLeoneXIV #Pace #Speranza #Manfredi #NanoTV Leggi qui l' articolo: https://www.nanotv.it/2026/05/07/papa-leone-xiv-a-napoli-un-segnale-di-pace-e-speranza-pe - facebook.com facebook Papa Leone regala a Marco Rubio una penna di legno d'olivo: "Una pianta di pace" x.com