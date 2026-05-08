Ferma la papamobile e offre una pizza a Leone XIV bagno di folla a Napoli | c’è chi lancia anche una sfogliatella – Il video

A Napoli, la piazza principale si riempie di persone che salutano l’arrivo di Papa Leone XIV, con cappellini gialli e bianchi che si muovono tra la folla. Il Papa si ferma con la papamobile e, in un gesto spontaneo, offre una pizza a un fedele, mentre alcuni lanciando anche una sfogliatella. Dopo aver visitato Pompei, il Papa si trova davanti a una folla che lo accoglie calorosamente.

La folla di Piazza Plebiscito agita i cappellini gialli e bianchi. Napoli è in festa per l’arrivo di Papa Leone XIV, in visita alla città dopo essere stato in mattinata a Pompei. « Sono venuto qui per godere del calore di questa città», esordisce nel suo discorso il pontefice, dopo esser stato accolto dalla musica e dalle voci dei cento ragazzi del coro della Pastorale giovanile. La pizza dedicata al Papa. Detto, fatto: la città non ha disatteso le aspettative. Durante il tragitto della Papamobile, infatti, Leone ha ricevuto in dono una pizza a lui dedicata, su cui c’era scritto il suo nome. Non è riuscito ad afferrare invece una sfogliatella che un fedele voleva lanciare al pontefice.🔗 Leggi su Open.online

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