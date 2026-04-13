Durante un viaggio dalla Florida, l’ex presidente ha pubblicato un lungo messaggio su Truth, accusando il Papa Leone XIV di non essere diventato pontefice senza il suo aiuto. La replica ufficiale del Vaticano è arrivata poco dopo, con un comunicato che afferma l’intenzione di non entrare in discussioni pubbliche con l’ex presidente. L’intera vicenda ha suscitato reazioni e commenti sui social e tra gli osservatori.

Un attacco senza precedenti che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.Donald Trumpspara a zero suPapa Leone XIV, in un lungo e delirante post su Truth, mentre era ancora sull’Air Force One di ritorno dalla Florida. Un attacco frontale che il presidente attua in risposta al crescendo di critiche che il primo pontefice americano nella storia della chiesa cattolica ha ovviamente fatto contro la guerra in Iran e Libano. Un attacco con dichiarazioni a favore di telecamere a poche ore dello storico viaggio di Prevost in Africa, il primo Papa a raggiungere l’Algeria. Il presidente a stelle e strisce definisce il Santo Padre un “DEBOLE sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera“.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Delirio Trump contro Leone XIV: “Non sarebbe Papa senza di me”. La replica: “Non ho paura. Non dibatto con lui” | VIDEO

Delirio Trump contro Leone XIV: “Non sarebbe Papa se non fossi alla Casa Bianca”Un attacco senza precedenti che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.

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