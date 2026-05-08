Papa in arrivo a Napoli il sangue di San Gennaro si è già sciolto

Il Papa è previsto in visita a Napoli e dovrebbe arrivare al Duomo tra le 15.15 e le 15.30. Nel mattino di oggi, il sangue di San Gennaro si è già sciolto, confermando il fenomeno che si ripete in questa occasione. La cerimonia religiosa è programmata nel luogo di culto, dove si svolgeranno le consuete celebrazioni in presenza del Pontefice. La città si prepara ad accogliere l’evento, con l’attenzione rivolta anche alle misure di sicurezza in vigore.

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In attesa dell'arrivo di Papa Leone XIV al Duomo di Napoli, previsto intorno alle 15.1515.30, il sangue di San Gennaro si è già sciolto.Stamattina la visita a Pompei del pontefice. “Quando San Bartolo giunse per la prima volta a Valle di Pompei, vi trovò una terra afflitta da tanta miseria.🔗 Leggi su Napolitoday.it PAPA A NAPOLI: SI E' SCIOLTO IL SANGUE DI SAN GENNARO Notizie correlate Leggi anche: Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: sangue sciolto alle 17.04 Leggi anche: Miracolo di San Gennaro del 2 maggio 2026: il sangue si è sciolto alle 17.04 Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli abbraccia Leone XIV: il Papa degli States stregato da San Gennaro; A Napoli la Traslazione delle Reliquie di San Gennaro in attesa del Papa; Si ripete il prodigio di San Gennaro il cardinale Battaglia: A Napoli nessuno sia straniero; Il miracolo di San Gennaro in diretta su Canale 21 sabato 2 maggio. Dirette no stop per le visite di Papa Leone XIV in Campania. Live la visita del Papa, in 20mila questa mattina a Pompei. Dopo le 15 l'arrivo di Leone a Napoli: «Pietà per le nazioni traviate»Oggi 8 maggio 2026 a Pompei e Napoli l'arrivo di Papa Leone XIV (Robert Francis Prevost). Tutta la giornata in diretta sul Mattino.it con aggiornamenti in tempo reale dagli inviati live e ... ilmattino.it Papa a Napoli, Pierluigi Sanfelice di Bagnoli: «San Gennaro lo aspetta e il sangue è già sciolto»«Lo accoglieremo con gioia e ci auguriamo che la sua presenza sia di buon auspicio per la nostra città e per San Gennaro». Nel giorno più atteso dai fedeli che ... ilmattino.it Un segnale accolto con emozione e devozione dai fedeli napoletani: il sangue di San Gennaro si è già sciolto in occasione dell’arrivo a Napoli di Papa Leone XIV. Il prodigio si è verificato poche ore prima della visita del Pontefice statunitense nel capoluogo c facebook La statua di San Gennaro sulle spalle dei #vigilidelfuoco di #Napoli, mezzo secolo dopo torna una storica tradizione nella processione dal Duomo a Santa Chiara. Un legame indissolubile tra il Corpo nazionale e il cuore della città #2maggio #SanGennaro x.com